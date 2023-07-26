إبراهيم المتحمي ضاع 18 ساعة في البحر: عشت تفاصيل حرجة

اعتاد المواطن إبراهيم عبده المتحمي خوض غمار البحر بقاربه المتواضع طلباً للرزق، منذ أن كان في السادسة عشر من عمره.

وبالرغم عشقه للمغامرة، وحبه ووفاءه لقاربه، إلا أنه غدر به في آخر رحلة، ليعيش تجربة هي الأصعب في حياته ويعلق في الماء لأكثر من 18 ساعة، حتى يتم إنقاذه.

تفاصيل حرجة

كشف الصياد البالغ من العمر 80 عاماً تفاصيل الأيام الصعبة التي عاشها في عرض البحر، حيث قال: قضيت عمري في غِمار البحر، وخرجت للصيد من الساعة 12 مساء على أمل أن أعود الساعة 6 صباحاً محملاً بالأسماك، إلا أن ماكينة القارب توقفت فجأة في موقع وسط البحر، وكانت الأمواج عالية والرياح شديدة، وعشت حينها لحظات عصيبة ومخيفة في انتظار إنقاذ حرس الحدود، حسبما نقلت قناة العربية.

وأضاف: كنت أنتظر الفرج وقمت بتثبيت القارب بواسطة الخطاف الموجود.

مهمة العثور عليه

في سياق متصل، أوضح ابن الصياد أن والده استخدم القارب الخاص ليذهب إلى صيد السمك، إلا أنه فوجئ بمشكلة تعطل الماكينة، وحاول الاتصال بالجوال إلا أن البكارية خانته.

وسرد الولد أنه بعد غياب والده أرسل رسالة لحرس الحدود للبحث عنه.

يشار إلى أن الابن كان أكد أن مهمة العثور على والده كانت صعبة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ثم أوضح أنه تم الوصول إليه الساعة السادسة مساءً بالقرب من جزيرة كدنمبل بمسافة 500 متر، وكان يعاني من ارتفاع في الضغط وهبوط في السكر ومشكلة في القلب إلى أن تم إسعافه وبات بحالة جيدة.