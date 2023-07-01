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وفق شروط محددة

إتاحة احتساب القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
إتاحة احتساب القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة
المواطن - واس

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بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم إتاحة خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع “السيارات المستعملة المؤهلة”، والذي تستهدف فيه الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، مثل وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة وذلك وفق شروط محددة.

طريقة هامش الربح

وأوضحت أن تطبيق طريقة هامش الربح ليست إلزامية، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًا، مشيرة إلى أن من أبرز الشروط الواجب توافرها لاستخدام طريقة هامش الربح، هو أن تكون السيارة مصنفة “كسيارة مستعملة مؤهلة” من قبل الهيئة وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل السعودية، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.

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ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند وجود أي استفسار بشأن طريقة احتساب هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر ([email protected]) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

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