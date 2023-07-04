Icon

جورجي جيسوس: أتمنى التعاقد مع برناردو سيلفا وخلافي معه انتهى Icon الخادم الأسود يعود بعد غياب 9 سنوات Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي Icon استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق Icon مصادرة ربع طن أغذية فاسدة في الجوف Icon طالبان تغلق مراكز التجميل في أفغانستان رسمياً Icon جماهير الاتحاد ترفض انضمام نجم الأهلي المصري Icon إتاحة دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا Icon إضراب عام في الضفة الغربية وقلق دولي من وصول الخدمات الطبية Icon إرشاد مكاني عبر الروبوت لقاصدي المسجد الحرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتفادي الانتظار عند البوابات

إتاحة دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
إتاحة دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه يمكن دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًّا؛ وذلك لتفادي الانتظار عند البوابات.

وقالت المؤسسة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” إن من مزايا استخدام خدمات الدفع الإلكترونية المتنوعة وجود بوابات إلكترونية تلقائية وتفعيل الدفع الإلكتروني والعبور السريع وتفعيل الخدمات عبر تطبيق “جسر”.

قد يهمّك أيضاً
يحيى بخش ناعيًا طلال بن منصور: أتذكر كلماته لي وتعلمت الكثير منه

يحيى بخش ناعيًا طلال بن منصور: أتذكر كلماته لي وتعلمت الكثير منه

فلاديمير بوتين : عيد الأضحى يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة

فلاديمير بوتين : عيد الأضحى يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة

ودعت مؤسسة جسر الملك فهد إلى تحميل التطبيق والاستفادة من المزايا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار
السعودية اليوم

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر...

السعودية اليوم
اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر
العالم

اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث...

العالم
ديلغادو يقترب من كورينثيانز
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من كورينثيانز

آخر الاخبار
ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة
السعودية اليوم

ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في...

السعودية اليوم
النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز
آخر الاخبار

النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز

آخر الاخبار
ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين
أخبار أمنية

ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين

أخبار أمنية
تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان
مشاهير

تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان

مشاهير
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم