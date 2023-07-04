إتاحة دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه يمكن دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًّا؛ وذلك لتفادي الانتظار عند البوابات.
وقالت المؤسسة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” إن من مزايا استخدام خدمات الدفع الإلكترونية المتنوعة وجود بوابات إلكترونية تلقائية وتفعيل الدفع الإلكتروني والعبور السريع وتفعيل الخدمات عبر تطبيق “جسر”.
ودعت مؤسسة جسر الملك فهد إلى تحميل التطبيق والاستفادة من المزايا.
يمكنكم دفع رسوم عبور #جسر_الملك_فهد إلكترونياً لتفادي الانتظار عند البوابات #خلك_أسرع pic.twitter.com/3SoT3Saq8b
— المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) July 4, 2023