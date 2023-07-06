إتلاف 1.5 طن أسماك وورقيات فاسدة في أحد أسواق وسط سكاكا

أتلفت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية وسط سكاكا 1.5 طن من الأسماك والورقيات غير الصالحة للاستهلاك، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمتابعة سلامة الأغذية المعروضة في الأسواق والمنشآت ومطابقتها للاشتراطات لضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم.

أغذية فاسدة

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن بلدية وسط سكاكا تلقت بلاغًا عبر مركز الاتصال الموحد 940 عن أحد الأسواق بالمدينة يعرض أغذية فاسدة، مشيرًا إلى مباشرة البلاغ من خلال الرقابـة الشاملة في البلدية ومختبر سـلامة الأغـذية بأمانة الجوف، وتمت مصادرة وإتلاف أكثر مـن 1450 كجم من الأسماك و50 كجم من الورقيات غير الصالحة للاستهلاك.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها لتطبيق الاشتراطات الصحية والإبلاغ عن المخالفات وتقديم الملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.