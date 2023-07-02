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ضمن الجهود في مكافحة التلوث البصري

إتلاف 15 طنًا من الملابس الجاهزة و400 كجم من المواد الغذائية بجدة

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
إتلاف 15 طنًا من الملابس الجاهزة و400 كجم من المواد الغذائية بجدة
المواطن - فريق التحرير

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نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المليساء الفرعية أمس، حملة مشتركة بمنطقة حراج الصواريخ أسفرت عن إتلاف 15 طناً من الملابس الجاهزة والخردوات، و400 كجم من الأغذية منتهية الصلاحية، وذلك ضمن جهودها في مكافحة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء ومواقع التسوق.

حملة أمانة جدة

وأوضح رئيس بلدية المليساء الفرعية المهندس مهدي عبدالله اليامي أن الفرق الميدانية نفذت الحملة بحي المحجر، وشملت الأسواق الشعبية، والبسطات بحراج الصواريخ، حيث باشرت فرق النظافة في تنظيف وإزالة المخلفات والبسطات العشوائية المخالفة بالموقع.

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وأكد المهندس اليامي استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين، ومنع ممارسة الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.

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