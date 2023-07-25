إتلاف 65 كجم من اللحوم الفاسدة بنجران

أتلفت أمانة منطقة نجران ممثلةً في بلدية وسط نجران أمس، أكثر من 65 كيلو جرامًا من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات الرقابية التي تقوم على منافذ البيع.

مخالفات اللحوم

وأكدت الأمانة استمرار الحملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك للالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق التدابير الصحية، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940، أو عبر تطبيق “بلدي” المتاح على الأجهزة الذكية.