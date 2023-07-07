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تسديد رسوم إصدارها في اليوم العاشر بالشهر الجاري

إجراءات تأشيرة اليابان للسعوديين إلكترونية بالكامل

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٢ مساءً
إجراءات تأشيرة اليابان للسعوديين إلكترونية بالكامل
المواطن - فريق التحرير

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زف فوميو إيواي سفير اليابان بالسعودية، خبرًا سعيدًا للسعوديين بشأن إجراءات تأشيرة الدخول السياحية لليابان.

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تأشيرة دخول اليابان

وقال إيواي في تغريدة له عبر موقع تويتر، خبر جميل يسعدنا ويسعدكم، إجراءات تأشيرة الدخول السياحية لليابان تبدأ إلكترونية بالكامل، حتى تسديد رسوم إصدارها، من اليوم العاشر من الشهر الجاري.

كما نشر السفير لقطات مصورة للمشاهد السياحية الخلابة في اليابان، داعيًا الجميع لزيارتها.

تفاعل واسع

وأحدث الخبر تفاعلًا واسعًا من المتابعين عبر موقع تويتر، وسط أمنيات الكثيرين بالزيارة قريبًا.

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