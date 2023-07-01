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كانت تعاني من التهاب شديد بالقنوات المرارية

إجراء منظار لحاجة ماليزية بطبية مكة تعرضت لتسمم بكتيري في الدم

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
إجراء منظار لحاجة ماليزية بطبية مكة تعرضت لتسمم بكتيري في الدم
المواطن - واس

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نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة من إنقاذ حياة حاجة سبعينية من الجنسية الماليزية.

وأوضحت وزارة الصحة أن المريضة حضرت لمدينة الملك عبدالله الطبية كحالة إنقاذ حياة ، وكانت تعاني من التهاب شديد بالقنوات المرارية ، وتسمم بكتيري في الدم ؛ ما أدى إلى أن تكون المريضة في حالة حرجة ، مع تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية ، وعدم استقرار العلامات الحيوية.

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إجراء منظار لحاجة ماليزية

وبينت الوزارة أنه على الفور تم استقبال المريضة ، وبعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة ، والاطلاع على كامل التقارير الطبية قرر الجهاز الطبي إدخال المريضة لقسم العناية المركزة ، وتم عمل منظار للقنوات المرارية في أقل من 6 ساعات ، وتنظيف القنوات المرارية من الحصوات الكبيرة ، والصديد المتواجد بداخلها.

وأبانت “الصحة” أن المريضة في وضع صحي مستقر ، وبمتابعة مستمرة من الطاقم الطبي, مؤكدة أن مركز الكبد والمناظير المتقدمة بالمدينة الطبية ذو خبرة في إجراء تلك العمليات المعقدة نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات وإمكانيات عالية على أحدث مستوى ؛ وذلك بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، ووزارة الصحة لخدمة المواطنين والمقيمين، وزوار بيت الله الحرام ، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة أعلى.

 

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