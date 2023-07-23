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حرائق هائلة قطعت الطرق ودمرت الفنادق السياحية

إجلاء 30 ألف شخص بسبب حرائق جزيرة رودس اليونانية

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
إجلاء 30 ألف شخص بسبب حرائق جزيرة رودس اليونانية
المواطن - فريق التحرير

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أجلت السلطات اليونانية، 30 ألف شخص، بعيداً عن الحرائق المستعرة في جزيرة رودس اليونانية، بينهم ألفان نقلوا بالقوارب.

وأوضح حاكم منطقة جنوب بحر إيجه جورج هادزيماركوس لتلفزيون سكاي، أن العملية التي ما زالت جارية أعاقتها الحرائق التي قطعت بعض الطرق، مضيفاً “الهدف هو حماية الأرواح”.

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مواصلة إطفاء الحرائق

ونُقل السياح وبعض السكان إلى الصالات الرياضية والمدارس ومراكز المؤتمرات بالفنادق على الجزيرة حيث سيمضون الليل، بينما يكافح رجال الإطفاء الحريق.

وذكرت وكالة أنباء أثينا أن 3 عبّارات ركاب رست في ميناء رودس، لإيواء بعض من تم إجلاؤهم.

الحرائق تقطع الطرق

وقال المسؤول ببلدية رودس تيريس هاتزيوانو إن خفر السواحل والقوات المسلحة وموظفين محليين استخدموا عشرات الحافلات للمساعدة في نقل الناس بعيداً عن الحرائق، حيث قطعت الحرائق الطريق، اضطر بعض السياح إلى السير إلى بر الأمان.

وقال رئيس مجلس قرية أرخانغيلوس بانايوتيس ديميليس لتلفزيون سكاي إن العديد من السكان هرعوا لمساعدة السياح، مضيفاً “إنه وضع لم تشهده الجزيرة من قبل”.

وفي عملية الإجلاء بالقوارب من الشاطئ، قال خفر السواحل إن ثلاثة من قواربهم قادت أكثر من 30 مركباً خاصة لنقل أشخاص من شاطئي كيوتاري ولاردوس، في شرق الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وقال خفر السواحل إن سفينة تابعة للبحرية اليونانية توجهت إلى المنطقة للمساعدة. بعد الغروب.

عمليات الإخماد تتواصل

وتستمر معركة إخماد الحريق الخارج عن السيطرة في رودس في منطقة لايرمون ولاردوس.

وقال التلفزيون اليوناني إن بعض الإطفائيين علقوا في دير إبسيني قرب لاردوس الذي توجهوا إليه، لمحاولة إقناع الراهبات بمغادرة المنطقة.

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