إحالة المتهم بحادث دهس القاهرة الجديدة للمحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة

أكد المدعى العام العسكري المصري، أن النيابة العسكرية قد أنهت التحقيقات الجارية في القضية رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ “جنايات عسكرية” شرق القاهرة ضـد المتهم، وقد تم إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية “العاجلة” أمام محكمة الجنايات العسكرية.

حادث دهس القاهرة الجديدة بمصر

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، أفاد المدعى العام العسكرى بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية فى القضية رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ ” جنايات عسكرية ” شرق القاهرة ضـد المتهم ، وقد تم إحالـة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية ” العاجلة ” أمام محكمة الجنايات العسكرية .

وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري، إنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة.

خالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة

ولفت المتحدث، في بيان له، الثلاثاء، إلى تحرير المحضر رقم (22 / 23) بتاريخ 1 يوليو 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.

وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم (170 / 2023) “جنايات عسكرية” شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم “القتل العمد والشروع فيه” وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون.

كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.