إحالة هولندي مزّق القرآن الكريم للمحاكمة

كشفت تقارير إعلامية أنه تمت إحالة هولندي إلى المحاكمة بتهمة توجيه إهانات لمجموعة أشخاص بعدما مزّق نسخة من المصحف أمام البرلمان، على ما أعلن المدّعون العامّون، الثلاثاء.

هولندي مزق القرآن

ووفق وسائل إعلام هولندية، نفّذ إدفين فاخنزفلد، البالغ من العمر 54 عامًا، رئيس الفرع الهولندي لمجموعة بيغيدا الألمانية المناهضة للإسلام احتجاجه في لاهاي في شهر يناير الماضي.

وأعلن المدّعون العامّون في شهر إبريل الماضي، عن بدء تحقيقات جنائية بحقّ مواطن هولندي يبلغ 54 عامًا مقيم في ألمانيا على خلفية الواقعة، التي أثارت غضبًا في العالم الإسلامي.

وغرد المدّعون العامّون، الثلاثاء، قائلين: إنّ “هيئة الادّعاء العام قرّرت استدعاء المشتبه به”، مضيفين أنه “من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في الـ10 من أغسطس”.

ولفت المدعون إلى أن تمزيق القرآن ليس مخالفة جنائية في هولندا التي تتهاون قوانينها مع انتقاد الأديان.

لكن يمكن اعتبار كلمات فاخنزفلد “إهانة لمجموعة أشخاص، وهذه تخضع لعقوبة بموجب، القانون الجزائي الهولندي الذي ينصّ على أنّ إهانة مجموعة أشخاص علنًا بسبب دينهم أو معتقدهم تعدّ جريمة”، وتنصّ العقوبة على السجن لمدة عام أو غرامة قدرها 9000 يورو.