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الأمن نفذ الإجراءات النظامية بحق المروجين

إحباط ترويج مخدرات في الشرقية بأسلوب جديد

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
إحباط ترويج مخدرات في الشرقية بأسلوب جديد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام، إحباط ترويج مخدرات في الشرقية بأسلوب جديد، ضمن حملتها الكبرى للحرب على المخدرات.

قوة وحسم

وأشار الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر، إلى جهود رجال الأمن وتحركهم بقوة وحسم منذ انطلاق الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، لصد جميع المحاولات والطرق والأساليب لترويجها.

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ومن المنطقة الشرقية، استعرض الأمن العام، استعدادات قوات الواجبات والمهام الخاصة لإحباط عملية ترويج بأسلوب جديد من قبل عدد من المروجين.

رصد ومراقبة المروجين

وخلال مقطع الفيديو، أوضح مسؤول أمني أنه تم تحديد كافة العناصر في الموقع الذي تم رصده من قبل، موجهًا تعليماته للعناصر الأمنية المشاركة في المهمة بأن سلامتهم أهم شيء.

وبين مقطع الفيديو، رصد ومراقبة أحد المروجين، حيث حاول وضع كمية من مادة الميثامفيتامين –الشبو- داخل أحد الأراضي، متواريًا عن الأنظار، وما إن انتهى حتى كان رجال الأمن في انتظاره للقبض عليه بكل حسم وقوة.

كما وثق الفيديو مشهدًا آخر لمقيم من الجنسية الباكستانية يرافقه آخر، بنفس أسلوب الحفر لإخفاء المخدرات، بقصد الترويج، وفي لحظات تم القبض عليه بالجرم المشهود.

الإجراءات النظامية

فيما لفت الأمن العام أيضًا خلال مقطع الفيديو إلى القبض على مواطن حاول ترويج مادة الشبو، وكذلك مقيمين من الجنسية الباكستانية، موضحًا أن جميعهم في قبضة رجال الأمن، وتم تنفيذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

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