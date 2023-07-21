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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط ترويج وتهريب القات في جازان والقصيم

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
إحباط ترويج وتهريب القات في جازان والقصيم
المواطن - فريق التحرير

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقـة القصيم على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لترويجه نبات القات المخدر، وضبط بحوزته مبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

القات في جازان

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (250) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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