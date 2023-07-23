Icon

إحباط ترويج وتهريب المخدرات في سكاكا وجازان Icon تأسيس شركة “تراث المدينة” لتطوير ورفع قيمة منتجات تمور العجوة المحلية Icon القبض على 3 مروجين وإحباط تهريب القات في جازان Icon “الحج والعمرة” تطلق حملة التوعية بحقوق المعتمرين والزوار Icon إجلاء 30 ألف شخص بسبب حرائق جزيرة رودس اليونانية Icon أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني Icon بالصور.. أضرار كارثية سببتها سيول كندا Icon ضربات روسية في أوديسا وصفارات الإنذار تدوي بأوكرانيا Icon الإطاحة بـ 8 يمنيين لتهريبهم المخدرات في عسير Icon “نبع الصحة” تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ35 مليون ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط ترويج وتهريب المخدرات في سكاكا وجازان

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
إحباط ترويج وتهريب المخدرات في سكاكا وجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية

1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز

1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
العالم

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

العالم
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
السعودية اليوم

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد...

السعودية اليوم
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية
العالم

البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية

العالم
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
السعودية اليوم

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف...

السعودية اليوم
الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
العالم

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
الرياضة

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الرياضة
عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين
العالم

عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

العالم