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تم القبض على مستقبلي المضبوطات

إحباط تهريب أكثر من 170 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية نحل بجدة

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 170 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية نحل بجدة
المواطن - واس

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تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب (178,274) حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المطار.

خلايا نحل

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز، عبارة عن صناديق تحتوي على “خلايا نحل”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة داخل “خلايا النحل”.

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القبض على مستقبلي المضبوطات

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

الإبلاغ واجب وطني

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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