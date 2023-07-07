إحباط تهريب أكثر من 170 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية نحل بجدة مفاوضات الهلال مستمرة مع سافيتش رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي! قمة الأهلي والزمالك قد تشهد حسم اللقب وفاة الفنانة أمل عباس بعد صراع طويل مع المرض خطيب المسجد النبوي متأثرًا باكيًا: الحجيج ودعوا المشاعر وقلوبهم فياضة خطيب المسجد الحرام: حرق المصحف الشريف والتعرض للإسلام تصرفات عدوانية يائسة غياب العروض الأوروبية يُقرب أمرابط من دوري روشن استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس نيمار يُربك حسابات باريس سان جيرمان
تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب (178,274) حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المطار.
وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز، عبارة عن صناديق تحتوي على “خلايا نحل”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة داخل “خلايا النحل”.
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
#ارقد_وآمن | جمرك مطار الملك عبدالعزيز يُحبط محاولة تهريب أكثر من 170 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية "نحل"، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم شخصان.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) July 7, 2023