Icon

وقوع 9 جرحى معظمهم من الأطفال بحادث مروع في مدرسة بريطانية Icon هجمات الشباب تؤجل إعادة فتح حدود كينيا والصومال Icon إغلاق مجمعين طبيين خاصين في نجران Icon رد فعل والدي التوأم السيامي بسام وإحسان بعد نجاح فصلهما Icon محادثات سرية تمهد لإنهاء حرب أوكرانيا Icon مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد Icon روسيا تغلق قنصلية فنلندية وتطرد تسعة دبلوماسيين Icon لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025 Icon محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال Icon بورصة لندن تكثف جهود الإدراج المزدوج مع تداول السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
إحالة إلى النيابة العامة

إحباط تهريب القات بجازان وضبط مقيم لترويجه المخدرات بجدة

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
إحباط تهريب القات بجازان وضبط مقيم لترويجه المخدرات بجدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن

قد يهمّك أيضاً
موعد التسجيل في الجامعة الإسلامية

موعد التسجيل في الجامعة الإسلامية

ديبالا يرفض عرض الهلال

ديبالا يرفض عرض الهلال

إحباط تهريب القات

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب مخدرات

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم