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تم القبض على مستقبليها داخل السعودية

إحباط تهريب 1.3 كيلو هيروين داخل أحشاء مسافر بمطار جدة

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
إحباط تهريب 1.3 كيلو هيروين داخل أحشاء مسافر بمطار جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 كيلوجرام من مادة الهيروين و41.7 جرام من الأفيون عُثر عليها مُخبأة في أحشاء مسافر قادم إلى السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تمّ القبض على مُستقبلي المخدرات داخل السعودية، بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، مبينة أنهما شخصان.

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