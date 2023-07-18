إحباط تهريب 1.3 كيلو هيروين داخل أحشاء مسافر بمطار جدة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 كيلوجرام من مادة الهيروين و41.7 جرام من الأفيون عُثر عليها مُخبأة في أحشاء مسافر قادم إلى السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تمّ القبض على مُستقبلي المخدرات داخل السعودية، بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، مبينة أنهما شخصان.