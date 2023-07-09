إحباط تهريب 100 كجم من القات بجازان

تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك التجارة: مليون و350 ألف سجل تجاري نصفها مملوكة للشباب إنقاذ طفلة من انسداد معوي في نجران إنتر ينسحب من صفقة لوكاكو والهلال يُكثف مفاوضاته معلومة صادمة.. درجة الحرارة في الظل هي ذاتها تحت أشعة الشمس قمر ذو الحجة سيشرق في طور التربيع الأخير الليلة الأهلي متمسك بضم سفيان أمرابط جامعة الإمام عبدالرحمن تستحدث 9 تخصصات جديدة الزكاة والضريبة والجمارك تطلق خدمة القرار التفسيري فابريزيو رومانو: إيكاردي يقترب من غلطة سراي
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 100 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.