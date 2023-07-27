إحباط تهريب 225 كيلو من القات بالدائر جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا لحظة تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي مسيرة موسى ديمبيلي تُحفز الاتفاقيين ليبيا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية اعتماد حركة نقل مديري ووكلاء المدارس بالطائف قتيل وعشرات المصابين بواقعة تسريب الكلور في مصر انهيار صفقة تخفيف الحكم عن نجل بايدن ضبط 13 مخالفًا لبيعهم وتخزينهم الحطب المحلي ريال مدريد يحسم ودية مانشستر يونايتد بثنائية
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (14) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (225) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة