إحباط تهريب 330 كيلو من القات في جازان 15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا أرقام يوسف النصيري تحفز يوفنتوس لحسم الصفقة الاتحاد يعرض على بوغبا 100 مليون يورو 9 مزادات لبيع وتصفية 86 عقارًا في 7 مدن تدخل طبي عاجل ينقذ حاجة عراقية توقف قلبها لمدة 23 دقيقة 21 وظيفة شاغرة لدى المؤسسة العامة للري اليوم.. بدء سداد تأشيرة اليابان إلكترونيًا للسعوديين والمقيمين
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (330) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.