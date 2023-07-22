إحباط تهريب 400 كيلوجرام من نبات القات المخدر بجازان

حقيقة اقتراب ساديو ماني من دوري روشن تضرر مركبة وإصابة شخصين إثر وميض لحظي بالأحساء أنشيلوتي يحسم موقفه من التدريب بدوري روشن رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والقنفذة والليث تفاصيل إصابة السمارنة بكأس السوبر الأردني مارتينو: توقعت هدف ليونيل ميسي القاتل الأرصاد تحذر من موجة حرٍّ شديدة تضرب الرياض والشرقية الجمهور يترقب الإعلان الرسمي عن صفقة أليكس تيليس السعودية تدين خطاب الكراهية والتطرف بجميع أنواعه وأشكاله هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (400) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.