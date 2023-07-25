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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 75 كيلو من القات بجازان

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
إحباط تهريب 75 كيلو من القات بجازان
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، موكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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