إحباط تهريب 80 كجم من القات في جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 80 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الأمنية الكبرى بالمرصاد

وقالت مكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إحباط تهريب 155.878 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مهربيها وهم 5 مقيمين.

وأضافت: تم القبض على مواطن من منطقة عسير؛ لترويجه 54.650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجهما 27.730 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.