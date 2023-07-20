Icon

المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا Icon النصر يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة برباعية أمام بنفيكا Icon الرئيس الروسي يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي Icon بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري Icon رياض محرز يخضع للفحص الطبي ويقترب من الأهلي Icon انفجار غامض يخلف 41 مصابًا في جوهانسبرغ Icon كلب ضال يعثر على رضيعة داخل كيس قمامة Icon وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon رامون دياز يتولى تدريب فاسكو دي جاما Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حرس الحدود سلم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 80 كجم من القات في جازان

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
إحباط تهريب 80 كجم من القات في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 80 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الأمنية الكبرى بالمرصاد

قد يهمّك أيضاً
كريستيانو رونالدو: قدومي لـ الدوري السعودي فتح الطريق لانضمام كبار اللاعبين

كريستيانو رونالدو: قدومي لـ الدوري السعودي فتح الطريق لانضمام كبار اللاعبين

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

تغطية اكتتاب الخدمات الطبية المتخصصة بنسبة 449.27%

وقالت مكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إحباط تهريب 155.878 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مهربيها وهم 5 مقيمين.

وأضافت: تم القبض على مواطن من منطقة عسير؛ لترويجه 54.650 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجهما 27.730 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية
العالم

لحظة تتويج الملك تشارلز للمرة الثانية

العالم
تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر !
الرياضة

تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه...

الرياضة
الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته في الدوري السعودي
الرياضة

الاتحاد يعتزم تقديم شكوى بسبب جدول مبارياته...

الرياضة
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
السعودية اليوم

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

السعودية اليوم
معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

معادن تقلص مديونيتها عبر السداد المبكر لـ...

السعودية اليوم
تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم سعودية
السوق

تطبيق تجزئة القيمة الاسمية لـ 4 أسهم...

السوق
لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف الغموض
تكنولوجيا

لقطات توثق انطلاق التلسكوب يوكليد بمهمة كشف...

تكنولوجيا
الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُفضل ميتروفيتش على لوكاكو

آخر الاخبار