إحباط تهريب 88.5 طن من القات والحشيش في 4 مناطق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير والشرقية، أحبطت محاولات تهريب (88.2) طناً من نبات القات المخدر و(386) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(276,460) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على المشاركين في تهريبها.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.