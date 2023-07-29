البايرن يعلن غياب ساديو ماني بسبب مفاوضات النصر القبض على 5 أشخاص لترويجهم المخدرات وبحوزتهم أسلحة وذخيرة إحباط تهريب 97 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن إشادة بأداء نادي الشباب ضد النصر الإطاحة بمقيم لترويجه 100 ألف قرص إمفيتامين بالرياض وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي أمانة الجوف تتيح 4 وسائل دفع إلكتروني جديدة عبر منصة بلدي غداً.. الإعلان النهائي للقبول بـ جامعة جازان الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة سانت ماكسيمين
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (97) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.