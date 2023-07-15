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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب 49 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ترويج المخدرات

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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مكافحة المخدرات

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة على مواطن لاتخاذه منزلًا وكراً لترويج (44,878) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

الأمن العام

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود

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