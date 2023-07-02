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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقنفذة وجازان

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقنفذة وجازان
المواطن - واس

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داهمت شرطة محافظة القنفذة وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وقبضت على (3) مواطنين، بعد مبادرة أحدهم إطلاق النار على رجال الأمن وتم التعامل معه بالمثل لتحييد خطره، ولا إصابات، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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تهريب القات

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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