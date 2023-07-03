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إحالة إلى جهة الاختصاص

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بحائل وجازان

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بحائل وجازان
المواطن - واس

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قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية وجهاز لاسلكي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهه الاختصاص.

تهريب القات

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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