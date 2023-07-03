مؤشر السوق السعودي يغلق على ارتفاع البيئة لغير السعوديين: سارعوا بإخراج المواشي قبل 31 أغسطس إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بحائل وجازان العتيبي: فرنسا على أعتاب العودة للقرون الوسطى طيران ناس يتسلم طائرتين إيرباص جديدتين من طراز A320neo توضيح من حساب المواطن بشأن الدخل المتذبذب 43 درجة متوسط الحرارة العظمى بالرياض خلال يوليو مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالقصيم 242 مروحة رذاذ بارد لتلطيف الأجواء في المسجد الحرام تنفيذ حكم حد الحرابة بمصري والقتل تعزيرًا لـ4 مواطنين
قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية وجهاز لاسلكي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهه الاختصاص.
وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.