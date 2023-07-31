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إحالة المتهمين للنيابة العامة

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة الرياض لترويجهما (35.1) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (50) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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