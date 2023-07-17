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جرى إحالتهم إلى النيابة العامة

إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بنجران والرياض

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بنجران والرياض
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة نجران على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عملية تهريب (155,878) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض، بالتعاون هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخفية في هيكل شاحنة، وقبضت على مهربيها وهم (5) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيمان من الجنسيتين السورية والباكستانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القبض على المخدرات

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