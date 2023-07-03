وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير الزعاق: يوليو يحمل بين دفتيه موسم قدحة القيظ صاعقة رعدية تودي بحياة 3 أشخاص في جازان تدمير جسر وإجلاء الآلاف بسبب أمطار اليابان “المصافي” توزع 15 مليون ريال أرباحاً عن 2022 أوسع عملية اقتحام إسرائيلي لـ مخيم جنين منذ 2002 وزارة الداخلية.. جهود إعلامية واتصالية في موسم حج آمن وميسّر إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الداخلية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بتهريب السجناء مواطن حول مزرعته في سكاكا الجوف لسلة خضار مجانية
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف.
ووفقًا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم اعتقال مواطن روسي جندته أجهزة المخابرات الأوكرانية، وتم تدريبه في أوكرانيا على المتفجرات والألغام.
ووفقًا لما نقلته وكالة “نوفوستي الروسية”، فقد خطط الرجل لتفجير سيارة أكسيونوف، لكن تم القبض عليه وبحوزته العبوة الناسفة قبل أن ينفذ المخطط، وتم فتح قضية ضده بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.