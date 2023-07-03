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تم ضبط مواطن روسي جندته أوكرانيا

إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف.

ووفقًا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم اعتقال مواطن روسي جندته أجهزة المخابرات الأوكرانية، وتم تدريبه في أوكرانيا على المتفجرات والألغام.

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ماسك مكتئب

ماسك مكتئب

مخطط الاغتيال

ووفقًا لما نقلته وكالة “نوفوستي الروسية”، فقد خطط الرجل لتفجير سيارة أكسيونوف، لكن تم القبض عليه وبحوزته العبوة الناسفة قبل أن ينفذ المخطط، وتم فتح قضية ضده بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني.

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