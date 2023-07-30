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مُخبأة في مركبات قدمت إلى السعودية

إحباط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
إحباط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة
المواطن - واس

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 151 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في مركبات قدمت إلى السعودية عبر المنفذ.

تفاصيل العملية

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب (43,000) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب (45,349) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل خزان الهواء الواقع على أذرعة التوازن للإطارات الأمامية لمركبة أخرى، في حين تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب (62,790) حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بداخل محرك التبريد الخاص بإحدى المركبات.

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وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

مكافحة تهريب المخدرات

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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