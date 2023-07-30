إحباط 3 محاولات لتهريب 151 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 151 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في مركبات قدمت إلى السعودية عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب (43,000) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب (45,349) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل خزان الهواء الواقع على أذرعة التوازن للإطارات الأمامية لمركبة أخرى، في حين تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب (62,790) حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بداخل محرك التبريد الخاص بإحدى المركبات.
وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذ الحديثة تحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 151 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في مركبات قدمت إلى المملكة عبر المنفذ.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) July 30, 2023