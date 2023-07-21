إحباط 3 محاولات لتهريب 539 ألف حبة كبتاجون من منفذ الحديثة

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في شاحنتين ومركبة قدمت إلى السعودية عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب (187,200) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب (210,400) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة الشاحنة، في حين تم إحباط المحاولة الثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على (142,200) حبة كبتاجون مخبأة بداخل عجلة إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
فيديو | درع حصين لوطن آمن..#الجمارك تحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة "كبتاغون" مخبأة في شاحنتين ومركبة قدمت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة#ارقد_وآمن #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/ILDJmoNx0j
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 21, 2023