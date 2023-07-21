Icon

المنافسة: 10 ملايين ريال غرامة لشركة أساءت استغلال وضعها المهيمن Icon العربي يضم عمر السومة حتى 2025 Icon الأهلي يعرض على ماركو سيلفا 40 مليون يورو Icon خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى Icon خطيب المسجد النبوي: املؤوا قلوبكم بتعظيم محبة الله Icon المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري الجديد بالحرمين الشريفين Icon جدها اغتصبها وأمها تسترت.. تفاصيل صادمة في قضية الطفلة اللبنانية لين Icon الأهلي يُجهز جلسة تصوير تقديم صفقة رياض محرز Icon جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي Icon موسم مالكوم مع زينيت يبشر جماهير الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات

إحباط 3 محاولات لتهريب 539 ألف حبة كبتاجون من منفذ الحديثة

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
إحباط 3 محاولات لتهريب 539 ألف حبة كبتاجون من منفذ الحديثة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في شاحنتين ومركبة قدمت إلى السعودية عبر المنفذ.

تفاصيل المضبوطات

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب (187,200) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب (210,400) حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بداخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة الشاحنة، في حين تم إحباط المحاولة الثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على (142,200) حبة كبتاجون مخبأة بداخل عجلة إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 1.3 كيلو هيروين داخل أحشاء مسافر بمطار جدة

إحباط تهريب 1.3 كيلو هيروين داخل أحشاء مسافر بمطار جدة

كريستيانو رونالدو: قدومي لـ الدوري السعودي فتح الطريق لانضمام كبار اللاعبين

كريستيانو رونالدو: قدومي لـ الدوري السعودي فتح الطريق لانضمام كبار اللاعبين

إحباط 3 محاولات لتهريب 539 ألف حبة كبتاجون من منفذ الحديثة

وقفة بالمرصاد

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

إحباط 3 محاولات لتهريب 539 ألف حبة كبتاجون من منفذ الحديثة

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم