موعد مباراة النصر ضد الإنتر والقناة الناقلة إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون المتحرش بالطفل عبر مواقع التواصل سيحاكم وفق مبدأ تداخل العقوبات السعودية تدين وتستنكر الاعتداء الإرهابي في مقديشو 3 مباريات غدًا في كأس العالم للسيدات طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا انقسام بين جماهير الاتحاد حول بقاء طارق حامد برنامج الصكوك المحلية يجمع 2.637 مليار ريال في يوليو تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية حتى 31 ديسمبر تعديل الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات يعزز إجراءات العمل الوثائقي
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون، لافتًا إلى أنه تجرى حاليًا معالجة المناطق المتضررة الأخرى.
ونشر المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا يوضح كثافة قرود البابون في عدد من المناطق، حيث تزداد بكثافة عالية في الطائف وعسير والباحة، أما في جازان فتكون كثافتها متوسطة، وفي المدينة المنورة ونجران تكون الكثافة منخفضة.
فيما خلت الآن المشاعر المقدسة ومكة المكرمة من قرود البابون.
وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أعلن في فبراير الماضي، البدء بمعالجة تزايد أعداد قرود البابون لإعادة التوازن البيئي وتعزيز جودة الحياة، داعيًا المواطنين لدعمها في حل المشكلة.
ومن أبرز الأضرار الناجمة من قرود البابون ما يلي:
1 ـ مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال.
2 ـ نقل الأمراض والفيروسات.
3 ـ الإخلال بالتوازن البيئي.
4 ـ إتلاف المحاصيل الزراعية.
5 ـ اقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة.
6ـ تتسبب في الإضرار بالسياحة بالمناطق المتضررة.