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وسط معالجة المناطق المتضررة الأخرى

إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٩ مساءً
إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن إخلاء مناطق المشاعر المقدسة من قرود البابون، لافتًا إلى أنه تجرى حاليًا معالجة المناطق المتضررة الأخرى.

كثافة قرود البابون

ونشر المركز عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا يوضح كثافة قرود البابون في عدد من المناطق، حيث تزداد بكثافة عالية في الطائف وعسير والباحة، أما في جازان فتكون كثافتها متوسطة، وفي المدينة المنورة ونجران تكون الكثافة منخفضة.

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فيما خلت الآن المشاعر المقدسة ومكة المكرمة من قرود البابون.

قرود البابون

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أعلن في فبراير الماضي، البدء بمعالجة تزايد أعداد قرود البابون لإعادة التوازن البيئي وتعزيز جودة الحياة، داعيًا المواطنين لدعمها في حل المشكلة.

أضرار قرود البابون

ومن أبرز الأضرار الناجمة من قرود البابون ما يلي:

1 ـ مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال.

2 ـ نقل الأمراض والفيروسات.

3 ـ الإخلال بالتوازن البيئي.

4 ـ إتلاف المحاصيل الزراعية.

5 ـ اقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة.

6ـ تتسبب في الإضرار بالسياحة بالمناطق المتضررة.

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