إخماد حريق حشائش وأعشاب في مجرى وادٍ بالرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، عن إخماد حريق اندلع في حشائش وأعشاب في مجرى واد بالرياض دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب في مجرى واد، وما زالت أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات”.