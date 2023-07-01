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لم يسفر عن أي إصابات

إخماد حريق حشائش وأعشاب في مجرى وادٍ بالرياض

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
إخماد حريق حشائش وأعشاب في مجرى وادٍ بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، عن إخماد حريق اندلع في حشائش وأعشاب في مجرى واد بالرياض دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب في مجرى واد، وما زالت أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات”.

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