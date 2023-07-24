إخماد حريق في محطة محروقات في دومة الجندل ولا إصابات

نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في مدينة دومة الجندل، في السيطرة على حريق في محطة محروقات.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: الدفاع المدني بدومة الجندل يخمد حريقًا في محطة محروقات، ولا إصابات.

ولفت المدني إلى أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن حادث الحريق.

ونشر المدني لقطات مصورة توثق الحادث، وتعكس جهود رجاله في مباشرة الحوادث الخطرة والقيام بمهامهم على أكمل وجه.