إخماد حريق مركبة في فناء منزل بالرياض

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نجحت فرق الدفاع المدني بالرياض في إخماد حريق بمركبة في فناء منزل، ولا إصابات.
وقال المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: الدفاع المدني بالرياض يخمد حريقًا بمركبة في فناء منزل، ولا إصابات.
ونشر المدني صورة توثق الحادث، وجهود رجاله في مباشرة كافة الحوادث الخطرة لحماية أرواح المواطنين، والقيام بمهامهم على أكمل وجه.