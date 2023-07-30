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الحريق لم يسفر عن أي إصابات

إخماد حريق مستودع بحي التعاون في الخبر

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
إخماد حريق مستودع بحي التعاون في الخبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حريق في الخبر في مستودع بحي التعاون دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “الدفاع المدني بالخبر يخمد حريقًا في مستودع بحي التعاون ، ولا إصابات”.

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