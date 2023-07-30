إخماد حريق مستودع بحي التعاون في الخبر

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حريق في الخبر في مستودع بحي التعاون دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “الدفاع المدني بالخبر يخمد حريقًا في مستودع بحي التعاون ، ولا إصابات”.

ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.