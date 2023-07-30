إخماد حريق مستودع بحي التعاون في الخبر الخطة الاستراتيجية للغابات تعكس اهتمام السعودية بالثروات الطبيعية وظائف شاغرة بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية استقرار أسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى المساء رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب رعدية بعدة مناطق موجة حارة على الشرقية والرياض والحرارة تتجاوز 48 خالد بن سلمان يقدم واجب العزاء لمحمد بن زايد بوتين: وقف إطلاق النار سيكون صعبًا في ظل الهجوم الاوكراني
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حريق في الخبر في مستودع بحي التعاون دون وقوع إصابات.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “الدفاع المدني بالخبر يخمد حريقًا في مستودع بحي التعاون ، ولا إصابات”.
ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.