إخماد حريق منزل بحي الأوجام في القطيف

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق في منزل بحي الأوجام في القطيف دون وقون إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” :” الدفاع المدني بالقطيف يخمد حريقًا في منزل بحي الأوجام، ولا إصابات”.

ونشرت صورًا أثناء إخماد الحريق .