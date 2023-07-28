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الحريق لم يسفر عن أي إصابات

إخماد حريق منزل بحي الأوجام في القطيف

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
إخماد حريق منزل بحي الأوجام في القطيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق في منزل بحي الأوجام في القطيف دون وقون إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” :” الدفاع المدني بالقطيف يخمد حريقًا في منزل بحي الأوجام، ولا إصابات”.

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ونشرت صورًا أثناء إخماد الحريق .

 

 

 

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