إخماد حريق منزل بحي الأوجام في القطيف

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق في منزل بحي الأوجام في القطيف دون وقون إصابات.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” :” الدفاع المدني بالقطيف يخمد حريقًا في منزل بحي الأوجام، ولا إصابات”.
ونشرت صورًا أثناء إخماد الحريق .