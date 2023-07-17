إخماد حريق نشب بأشجار في الطائف

تمكنت فرق الدفاع المدني في الطائف، اليوم الاثنين، من إخماد حريق نشب في مجموعة أشجار وأعشاب دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “الدفاع المدني بالطائف يخمد حريقًا في مجموعة أشجار وأعشاب بأرض فضاء، ولا إصابات “.

ونشرت صورًا أثناء إخماد الحريق.