إخماد حريق نشب بأشجار في الطائف

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الطائف، اليوم الاثنين، من إخماد حريق نشب في مجموعة أشجار وأعشاب دون وقوع إصابات.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “الدفاع المدني بالطائف يخمد حريقًا في مجموعة أشجار وأعشاب بأرض فضاء، ولا إصابات “.
ونشرت صورًا أثناء إخماد الحريق.