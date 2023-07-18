إدارة تعليم الطائف تعلن بدء التسجيل في برنامج الملتقى العلمي الصيفي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن بدء التسجيل في برنامج الملتقى العلمي الصيفي 2023، لطلاب وطالبات المحافظة وزوارها، والذي سينفذ في مركز الطائف العلمي، خلال الفترة للطلاب من 5 محرم وحتى 16 محرم 1445هـ وللطالبات من 19 محرم وحتى 1 صفر 1445هـ .

أهداف الملتقى

ويستهدف الملتقى الطلاب والطالبات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني متوسط وذلك خلال الفترة الصباحية، والطلاب والطالبات من الصف الثالث متوسط وحتى الثاني ثانوي خلال الفترة المسائية، كما يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية ، مما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية .

اكتشاف المواهب والقدرات

من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف أ . د فهد بن ماجد الشريف، بأن الملتقى يساهم في اكتشاف المواهب والقدرات في التطبيقات والممارسات العلمية.

وأشار إلى أن الأسرة لها دور كبير في حث أبنائها وبناتها على المشاركة واستثمار الإجازة في تعزيز قدرات الطلبة وتعزيز الاتجاه الإيجابي نحو تعلم العلوم في التقنية والهندسة والرياضيات، لإعدادهم للمنافسات العالمية والإقليمية والاختبارات الدولية .