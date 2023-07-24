تكليفات جديدة في وزارة التعليم.. منال اللهيبي أول مديرة للتعليم إدانة تنظيم إجرامي من 23 وافداً بتهمة غسل الأموال ومصادرة 4 ملايين ريال مباشرة 3317 حالة وفاة طبيعية وجنائية في الرياض إيداع 929 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية القتل حدًّا لجانيين قتلا والديهما وشقيقيهما وأحرقا جثثهم بمكة أتربة مثارة على 4 مناطق حتى المساء الدفاع المدني يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات يوتيوب ترفع قيمة الاشتراك الشهري لجميع المشتركين جامعة المجمعة تعتمد نظام الفصلين الدراسيين للعام 1445
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (٢٣) وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من (٤.٠٠٠.٠٠٠) “أربعة ملايين ريال” نقداً، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة.
وجرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة (١٦) متهمًا بالسجن لمدة (١٥) سنة وغرامة مالية بواقع (٧.٠٠٠.٠٠٠) “سبعة ملايين ريال” لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين (٤) إلى (٨) سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر على إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.