إدوارد ميندي: الأهلي نادٍ طموح والدوري السعودي أصبح أفضل

أعرب حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، عند سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن الدوري السعودي أصبح أفضل، بعد التعاقد مع العديد من النجوم الكبار.

الدوري السعودي بات أفضل

وأشار إدوارد ميندي خلال حديثه عبر قناة النادي الأهلي على موقع “يوتيوب”، إلى أنه وافق على اللعب في الدوري السعودي لأنه لاعب طموح؛ ويسعى لتحقيق الألقاب مع الراقي في المرحلة القادمة.

وتابع الحارس السنغالي: “أعتقد أن الدوري السعودي أصبح أفضل بسبب التعاقد مع نجوم كبار والمزيد سيأتي بالتأكيد، والتواجد تحديداً ضمن نادٍ تاريخي مثل الأهلي أمر يدعو للفخر”.

وواصل إدوارد ميندي تصريحاته قائلًا: “عندما تفاوضوا معي أول ما لفت نظري كان جنون المشجعين، وعندما تلعب كرة القدم في أعلى المستويات مثل هذه الأجواء تكون رغبتك الوحيدة”.

إدوارد ميندي يُشيد بالأهلي

وأضاف: “الأهلي نادٍ طموح، وأنا أيضاً، لهذا يعتبر القدوم إلى هنا أمرًا طبيعيًا، أنا أيضاً أحب السعودية وتعجبني المنطقة العربية، وأنا مسرور للعيش في مدينة جدة التي سمعت الكثير من الأمور الجيدة عنها، وأتوقع أن تكون عائلتي كذلك سعيدة هنا من ناحية أسلوب الحياة والثقافة”.

وأردف إدوارد ميندي: “أعلم بأن الأهلي يلعب لحصد الألقاب، وهذا ما أفعله كذلك، ورؤية شغف الجماهير ورسائل دعمهم سواء لي أو للفريق أيضاً، لقد شاهدت عبر يوتيوب بعض التيفوهات للجماهير وشعرت بشغفهم، وأعلم أنهم يلقبون أنفسهم بالأسود، وكوني أسدًا سنغاليًا، هذا يجعلنا نتناغم بشكل أفضل”.

وجه إدوارد ميندي رسالة لجماهير النادي الأهلي في ختام حديثه، وقال: “أنا سعيد جداً بالتواجد هنا، وأتطلع لرؤيتكم في المدرجات في أقرب وقت، هم يعلمون بالفعل لقبي المفضل، منذ إعلان التعاقد بدأوا بقول إدو لي، وهذا هو لقبي المفضل، وأخيراً، للأهلي جينا”.