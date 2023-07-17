إرسال مقاتلات أمريكية للشرق الأوسط

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها سترسل مقاتلات إضافية طرازي “إف-35″ و”إف-16” وبارجة حربية إلى الشرق الأوسط للدفاع عن المصالح الأمريكية وحماية حرية الملاحة.
جاء قرار البنتاجون في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط، بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.
وأفادت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين: “يعزز البنتاغون وجودنا وقدرتنا على مراقبة (مضيق هرمز) والمياه المحيطة”.
وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن الشهر الماضي، نشر طائرات مقاتلة من طراز (إف-22) في الشرق الأوسط، بسبب مخاوف بشأن “السلوك غير الآمن وغير المهني” للطائرات الروسية.
وجاءت تلك الخطوة مع زيادة الطلعات الجوية الروسية العدوانية في المنطقة، فبينما يواصل الجيش الروسي قتاله في أوكرانيا، استمرت الولايات المتحدة في التفاعل مع الطائرات الروسية في الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا وما حولها.