إرشاد مكاني عبر الروبوت لقاصدي المسجد الحرام

أوضح مدير إدارة الروبوتات الذكية المهندس عدنان المنعمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سخرت الذكاء الاصطناعي لعمليات التوجيه والإرشاد المكاني للحشود داخل المسجد الحرام، وتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم للأماكن بأحدث الطرق والوسائل النافعة .

وأضاف المنعمي أنه وبالتعاون مع إدارة الإرشاد المكاني بالحشود تم تفعيل خدمة الإرشاد المكاني عبر الروبوت التقني الذي يمكنه التنقل في جنبات المسجد الحرام , والتي من شأنها إعانة ضيوف بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

منظومة الإرشاد المكاني

وبين مدير إدارة الإرشاد المكاني المهندس معن بن فؤاد قاروت أنه تم تغذية الروبوت التقني بمنظومة الإرشاد المكاني الشامل والتي تحتوي على العديد من الخرائط والمحتويات الرقمية الذي تخدم قاصدي المسجد الحرام لتسهيل الحركة داخل المسجد الحرام وساحاته ضمن خطط الحشود المعتمدة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

تطلعات الرؤية

واختتم مدير عام الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي الأستاذ فيصل المنعمي بأن هذه الجهود المباركة تأتي بإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي، وبرعاية واهتمام من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في إيصال رسالة الحرمين الشريفين لشتى بقاع العالم.