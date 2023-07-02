إسرائيل ترد على إطلاق صاروخ من سوريا

شنت مقاتلات إسرائيلية هجومًا على بطارية مضادة للطائرات في الأراضي السورية فجر اليوم الأحد، ردًا على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية.

هجمات على إسرائيل

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن طائرات إسرائيل أغارت على أهداف أخرى في المنطقة.

وأضافت أن دوي انفجار سمع في مركز إسرائيل، في حين أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه انفجر في الجو.

وقال مصدر عسكري سوري في وقت سابق، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف محيط مدينة حمص تسبب بأضرار مادية فقط.

مدينة حمص

وتابع المصدر “حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة حمص”.

وأردف بالقول “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وأفادت بوقوع ضربتين إسرائيليتين إحداهما في محيط منطقة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي، والثانية جنوب مدينة حمص، حيث شوهد دخان أسود يتصاعد من المكان المستهدف.

ويعتبر هذا الهجوم الإسرائيلي على سوريا الـ15 خلال العام 2023، حيث سبقه قصف على ريف دمشق الجنوبي الغربي قبل نحو أسبوعين.