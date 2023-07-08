إسعاف وعلاج 177 حاجًا في مراكز المنافذ البرية بالشرقية

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قدم تجمع الشرقية الصحي عبر مراكز المراقبة الصحية التابعة له في منفذ البطحاء ومنفذ سلوى ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ الربع الخالي خلال موسم حج 1444هــ خدمات علاجية وإسعافية لـ 177 حاجًا أثناء قدومهم لأداء مناسك الحج.
وأوضح تجمع الشرقية الصحي أن مراكز المراقبة الصحية في المنافذ قدمت خدمات علاجية وإسعافية لـ 177 حاجًا تمثلت في 70 حالة بمركز منفذ الربع الخالي، و60 حالة بمركز منفذ البطحاء و25 حالة في مركز جسر الملك فهد، بالإضافة إلى 22 حالة بمركز منفذ سلوى.
وأشار إلى أن المراكز استقبلت خلال موسم حج 1444هـ، ما يقارب 15.500 حاج، متجهين لأداء مناسك الحج، تم إنهاء جميع الإجراءات الصحية المطلوبة، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات.