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في كأس الملك سلمان للأندية

إشادة بأداء نادي الشباب ضد النصر

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
إشادة بأداء نادي الشباب ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إشادة كبيرة على مستواه ضد النصر، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

تعادل الشباب والنصر

ولعب الشباب ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

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لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر ضد باريس سان جيرمان

لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر ضد باريس سان جيرمان

النصر والشباب
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

تألق نادي الشباب

وأشاد الإعلاميون والجمهور عبر موقع “تويتر”، بالمستوى الذي ظهر عليه نادي الشباب خلال مواجهة النصر، الذي يضم العديد من النجوم العالميين، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي سيكو فوفانا وأليكس تيليس.

وأعرب الجمهور عن تمنياته بدعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصفقات عالمية كبقية الأندية الكبرى، حتى يستطيع المنافسة والتألق خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

النصر والشباب في كاس الملك سلمان للاندية 2023
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

وقال بسام الدخيل: “النتيجة جيدة، لكنها ما تعكس الواقع، الشباب لا زال يحتاج لدعم كبير جداً والفريق فيه نواقص كثيرة، شكراً للرجال اللي قدموا مباراة كبيرة، ولكن .. الشباب يحتاج دعم كالبقية”.

وعلق محمد المنجم قائلًا: “رغم كل الظروف عراقة وتاريخ وهيبة نادي الشباب قالت كلمتها، كنا الأقرب للفوز.. حظ أوفر وأمامنا مباراتين مهمة.. نجومكم بحاجة إلى وقفتكم معهم فيها”.

وكتب سعيد الربيعي: “الشباب هو الشباب بقيمته بجودته بتاريخه بحضوره شيخ الأندية”، وعلق الإعلامي طارق النوفل، قائلًا: “الحقيقة التي يجب أن تُقال.. بيض الله وجه جمهور الشباب في الغربية”.

النصر ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

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