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إشادة بجاهزية ملعب الطائف مع انطلاق مباريات البطولة العربية

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
إشادة بجاهزية ملعب الطائف مع انطلاق مباريات البطولة العربية
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الإعلامي الرياضي بتال القوس عن إعجابه الشديد بـ ملعب مدينة الملك فهد الرياضية ” ملعب الطائف” وذلك بعد استضافته لبعض مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية أمس وأول أمس.

تجهيز ملعب الطائف

وقال القوس عبر حسابه في موقع ” إكس” : ” ملعب الطائف ظهر بشكل جميل في البطولة العربية، الحقيقة فاجأتني وزارة الرياضة بسرعتها في تجهيز الملعب وظهوره بهذه الجمالية، أتمنى السوبر السعودي يلعب في الطائف الجميلة.. وأتمنى فريقًا من المدينة يظهر في الممتاز قريبًا”.

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النصر والشباب - البطولة العربية

وأضاف: ” الطائف كثافة سكانية وشبابها محبون للرياضة.. ويقال إن شعبية الأهلي في الطائف لا تقارن بأي ناد آخر.. على الأقل فيما مضى”.

واتفقت الجماهير مع تغريدة بتال القوس حيث أكدوا على أن الملعب ظهر بشكل مميز في مباريات البطولة العربية، كما تطرق البعض إلى أن ملعب الطائف أفضل في الجاهزية من ملعب المحالة الذي يستضيف بعض مباريات البطولة العربية حاليًا.

النصر والشباب - البطولة العربية

 

المباريات التي أُقيمت على الملعب 

واستضاف الملعب حتى الآن، مباريات ” الشرطة العراقي والصفاقسي التونسي” و ” الاتحاد ضد الترجي التونسي” و ” الزمالك المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي” و ” الشباب ضد النصر”.

وتم إنشاء الملعب في عام 1985 ويتسع لما يقرب من 30 ألف متفرج وتم تطويره قبل انطلاق البطولة العربية التي تُقام في مدينتي أبها والطائف حتى 12 أغسطس المقبل.

جماهير النصر - الحضور الجماهيري في ملعب الطائف

 

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