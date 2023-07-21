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إشارة رونالدو لـ لويس كاسترو في لقاء بنفيكا تثير الجدل

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
إشارة رونالدو لـ لويس كاسترو في لقاء بنفيكا تثير الجدل
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يتحدث مع مواطنه لويس كاسترو مدرب النصر بلغة الأصابع في مباراة بنفيكا البرتغالي الودية التي أُقيمت أمس.

وظهر النجم البرتغالي وهو يطلب من كاسترو بلغة الأصابع أن يتركه في الملعب لمدة 5 دقائق من أجل مساعدة زملائه في النصر على تقليص الفارق مع بنفيكا، وهو ما لم يحدث، حيث سجل الفريق البرتغالي الهدف الرابع.

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دي ماريا يراوغ رونالدو 

وفي سياق آخر، خطف اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم فريق بنفيكا البرتغالي الأنظار أمس وذلك خلال مباراة النصر الودية، حيث قام بمراوغة ناجحة ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو - النصر - إشارات لـ كاسترو

وراوغ النجم الأرجنتيني، نجم النصر في لقطة أثارت إعجاب جماهير بنفيكا في لقاء ودي كان انتهى بخسارة النصر برباعية لهدف.

 

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